أوكرانيا توقع عقدا مع "فايزر" لتوريد 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

05:21 م السبت 01 مايو 2021
أوكرانيا توقع عقدا مع "فايزر" لتوريد 10 ملايين جرعة إضافية من لقاح كورونا

لقاح فايزر

كييف - (أ ش أ):

أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف اليوم السبت، أن بلاده توصلت، بعد مفاوضات وصفها بـ"الصعبة والطويلة"، إلى اتفاق مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوفير 10 ملايين جرعة إضافية من اللقاحات التي تنتجها الشركة للحماية من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال ستيبانوف، في منشور له على موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي، إن بلاده سوف تتلقى في الإجمالي 20 مليوناً و150 ألف جرعة لقاح على وجه التحديد، بحلول نهاية العام الجاري.

وأضاف: أن محادثاتي مع فايزر بدأت في شهر أغسطس من العام الماضي وكانت مرهقة للغاية، ولكن بعد بضعة أشهر فقط تمكنا من نقل الوضع من نقطة ميتة إلى اتفاق أُبرم تحت رعاية المؤسسات الدبلوماسية في الولايات المتحدة وأوكرانيا ووزير الصحة الأمريكي أليكس عازار.

كما أشار ستيبانوف إلى أن أوكرانيا ستتلقى أول أربعة ملايين و500 ألف جرعة من هذه اللقاحات في الربع الثالث من هذا العام (أي في خلال الفترة بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين)، فيما يُنتظر تلقي ال15 مليون جرعة المتبقية في الربع الرابع من هذا العام.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أعلن في السادس من أبريل الماضي عن توقيع عقد مع شركة "فايزر" الأمريكية لتوريد عشرة ملايين جرعة من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا ، كما تلقت البلاد 500 ألف جرعة من لقاح "أوكسفورد-أسترازينكا" في 23 فبراير الماضي تم شراؤها من ميزانية الدولة، فيما استلمت أيضا حوالي مليون ونصف المليون جرعة من لقاح "كوفيشيلد" الذي طورته شركة أسترازينيكا البريطانية نهاية شهر مارس الماضي.

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