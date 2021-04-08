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تركيا تستدعي السفير الإيطالي عقب وصف رئيس وزرائها لأردوغان بـ"الديكتاتور"

10:05 م الخميس 08 أبريل 2021
تركيا تستدعي السفير الإيطالي عقب وصف رئيس وزرائها لأردوغان بـ"الديكتاتور"

وزارة الخارجية التركية

وكالات:

استدعت وزارة الخارجية التركية السفير الإيطالي في أنقرة، على خلفية وصف رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "ديكتاتور"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

ووصف رئيس الوزراء الإيطالي اليوم الخميس، أردوغان بأنه "ديكتاتور"، وذلك ردا على سؤال تناول الحادث البروتوكولي مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في أنقرة.

وقال دراجي، خلال مؤتمر صحفي في روما ردًا على سؤال عن سلوك أردوغان حيال ما حدث لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي تُركت من دون مقعد للحظات خلال اجتماع معه: "شعرت بغضب كبير حيال الإذلال الذي تعرضت له رئيسة المفوضية من جانب هؤلاء، ولنسمهم كما هم، الديكتاتوريين".

وزارة الخارجية التركية ماريو دراجي رجب طيب أردوغان السفير الإيطالي تركيا

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