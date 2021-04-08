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دبلوماسي روسي: موسكو تأمل أن تسود روح التعاون بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة

08:20 م الخميس 08 أبريل 2021
دبلوماسي روسي: موسكو تأمل أن تسود روح التعاون بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أعرب رئيس قسم الشؤون الآسيوية بوزارة الخارجية الروسية جورجي زينوفييف، اليوم الخميس، عن أمله في أن تسود روح التعاون في العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مؤكدًا استعداد موسكو للمساعدة في ذلك بكل طريقة ممكنة.

وقال زينوفييف، في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن بلاده تأمل على الرغم من جميع الصعوبات أن تسود روح الحوار والتعاون بين دول المنطقة في النهاية.. مُعربًا عن استعداد موسكو للمساعدة في تحقيق ذلك بشتى الطرق.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن السبيل الوحيد لتسوية المشكلات القائمة في المنطقة الكورية يتمثل في الحلول السياسية والدبلوماسية.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التقيا في مدينة فلاديفوستوك في أبريل 2019.

وكانت هذه أول زيارة لزعيم كوريا الشمالية إلى روسيا.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الروسية موسكو كوريا الشمالية الولايات المتحدة كوريا الجنوبية

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