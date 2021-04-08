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وزير خارجية فنزويلا: العقوبات أعاقت شراء 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

11:01 ص الخميس 08 أبريل 2021
وزير خارجية فنزويلا: العقوبات أعاقت شراء 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

لقاح كورونا

كراكاس- (أ ش أ):

قال وزير الخارجية في فنزويلا خورخي أرياس، إن العقوبات الاقتصادية التي تخضع لها البلاد أعاق شراء 30 مليون جرعة لقاح ضد كورونا المستجد.

وأضاف أرياس – حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - أنه لو لم يتم حظر التمويل الفنزويلي (في الخارج) لكانت البلاد استطاعت شراء قبل ثلاثة أشهر 30 مليون لقاح لتطعيم مواطنيها.

وكانت فنزويلا التي تقع في أمريكا الجنوبية شهدت عودة ظهور (كوفيد-19) بعد الذروة الأولى في أغسطس الماضي، حيث تم تسجيل 1526 حالة إصابة جديدة و15 حالة وفاة الثلاثاء الماضي.

يذكر أن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو قد أعلن الأحد الماضي تمديد الحجر الصحي في محاولة لاحتواء انتشار عدوى السلالة البرازيلية من فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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