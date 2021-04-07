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كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 89 يوما

03:43 ص الأربعاء 07 أبريل 2021
كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 89 يوما

أرشيفية

سول - (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 املاضية، في أعلى حصيلة إصابات منذ 89 يوما، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات في البلاد إلى 106 آلاف و898 إصابة، وفقا لما نقلته يونهاب عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء.

كما سجلت البلاد 4 وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 1756 وفاة.

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