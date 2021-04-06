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جامعة أوكسفورد توقف تجارب لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال والمراهقين

09:11 م الثلاثاء 06 أبريل 2021
جامعة أوكسفورد توقف تجارب لقاح "أسترازينيكا" على الأطفال والمراهقين

لقاح أسترازينيكا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

أوقفت جامعة أكسفورد تجارب دراسة صغيرة حول إعطاء لقاح (أوكسفورد-أسترازينيكا) المضاد لفيروس كورونا المستجد، للأطفال والمراهقين، بسبب استمرار المخاوف لدى بعض الدول من احتمال ربط اللقاح بعدد ضئيل من حالات تخثر الدم لدى البالغين، مما يدفعهم إلى قصر استخدامه على فئات عمرية معينة.

وأشارت شبكة "سكاي نيوز" إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجري فيه هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة، مراجعة لتقارير حالات تخثر الدم النادرة لدى البالغين.

وذكرت الجامعة في بيان أوردته الشبكة، أنه على الرغم من عدم وجود مخاوف تتعلق بالسلامة في التجربة السريرية للأطفال، إلا أنها قررت انتظار معلومات إضافية من هيئة تنظيم الأدوية، حول مراجعتها للحالات النادرة من تجلط الدم التي تم الإبلاغ عنها لدى البالغين، قبل إعطاء أي لقاحات أخرى في التجربة.

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لقاح أسترازينيكا جامعة أكسفورد فيروس كورونا لقاحات كورونا

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