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جونسون: الإغلاق سيخفف الاثنين القادم

10:12 م الإثنين 05 أبريل 2021
جونسون: الإغلاق سيخفف الاثنين القادم

بوريس جونسون

لندن- (أ ش أ):

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة ملتزمة بخارطة الطريق؛ لإنهاء الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مع إعادة فتح المتاجر وصالات الألعاب الرياضية كما هو مخطط الاثنين القادم 12 أبريل.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد مقر الحكومة في "داونينج ستريت"، أن خطط تخفيف القيود ستبدأ في التغيير، لكنه حذر من أن الحياة الطبيعية لا تزال "بعيدة بعض الشيء"، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

واعترف بأن الحكومة قد تضطر إلى تمديد حظر السفر إلى الخارج إلى ما بعد 17 مايو بسبب الوضع في بلدان أخرى، وقال إنه لا يزال يدرس تقديم الشهادات الخاصة بالتطعيم ضد كورونا.

يأتي هذا وسط معارضة متزايدة من النواب البريطانيين لفكرة إضافة الوضع بالنسبة للتطعيم ضد كورونا على جوازات السفر.

وأكدت الحكومة البريطانية أنه سيتم وضع نظام "إشارة مرور" قائم على المخاطر مع تصنيفات بين حمراء وخضراء للدول المختلفة.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق اليوم أن كل شخص في إنجلترا سيقدم اختبارات سريعة مجانية لفيروس كورونا مرتين في الأسبوع اعتبارًا من يوم الجمعة، جزءًا من خطة للمساعدة في وقف تفشي الفيروس الجديد، وتمكين السلطات من تحديد المتغيرات الجديدة للفيروس والسيطرة عليها.

هذا المحتوى من

Asha
بوريس جونسون بريطانيا لندن فيروس كورونا

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