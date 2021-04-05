روسيا تتوقع بدء محادثات أمريكية-إيرانية غير مباشرة بشأن استئناف العمل بخطة العمل الشاملة

موسكو - (أ ش أ):

توقعت روسيا بدء محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن استئناف العمل بالاتفاق النووي بعد اجتماع فيينا غدا الثلاثاء.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: "نتوقع بدء محادثات غير مباشرة بين البلدين بعد اجتماع الغد".

وأضاف ريابكوف: "لقد أبدى الجانب الإيراني خلال الأيام والأسابيع الماضية إرادة واستعدادا واضحين للعمل على معايير العودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، وهو ما يفترض أن يؤدي لرفع جميع العقوبات الأمريكية ذات الصلة وعودة طهران بصورة كاملة لإعدادات خطة العمل الشاملة المشتركة".