الإمارات : تل أبيب تنضم إلى شبكة الاتحاد للشحن

أبوظبي- ( د ب أ):

أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران في الإمارات، عن اختيار شركة "روم توب أفييشن"، كوكيل المبيعات العامة لها في إسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الاثنين أن القرار يأتي قُبيل انطلاق أولى رحلات الاتحاد للشحن غدا الثلاثاء ، والتي تأتي ضمن خطة الشركة لتسيير رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي وتل أبيب.

وقال بدر آل علي، مدير تجاري أول الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن إن هذه الرحلات الجديدة التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف ستربط بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين، وستُعزز من آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وداخل المنطقة وخارجها على حد سواء.

ومن ناحيتها، قالت إيريت كريف مالكة شركة "روم توب أفييشن": "نشعر بالفخر لاعتمادنا كوكيل المبيعات العامة، الخاص بأنشطة الاتحاد للشحن في إسرائيل".

وأكد التزامهم بـ "ضمان نجاح الاتحاد للشحن في إسرائيل،حيث نقف على أعتاب تعاون مثمر لكلا الطرفين".