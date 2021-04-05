الجارديان: جونسون يعتزم إعلان إجراء اختبار "كوفيد-19" مرتين في الأسبوع

لندن- (أ ش أ):

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعتزم الكشف عن خطة لإجراء اختبارات روتينية لفيروس كورونا كوسيلة لتيسير خروج البلاد من الإغلاق الشامل.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني أن ذلك جاء بالتزامن مع مواجهة الحكومة البريطانية رد فعل عنيف بشأن فكرة جوازات السفر المستندة إلى التطبيق للسماح للأشخاص بدخول الأماكن المزدحمة والمناسبات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد مرور ستة أشهر من كشف جونسون عن خطط لعملية "مون شوت"، وهي خطة اختبار جماعي بقيمة 100 مليار جنيه استرليني لم تحقق هدفها المعلن، المتمثل في منع إغلاق آخر كما أنه من المتوقع أن يعرض على جميع الأشخاص في إنجلترا اختبارين للكشف عن كوفيد في الأسبوع اعتبارًا من يوم الجمعة القادمة.

ويعتزم جونسون الإعلان عن بدء اختبارات التدفق الجانبي في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، حيث سيحدد أيضًا برنامجًا للأحداث التجريبية للتجمعات الجماهيرية بالإضافة إلى مقترحات لاستئناف السفر إلى الخارج.