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مباحثات سعودية- أمريكية حول تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

11:25 ص الإثنين 05 أبريل 2021
مباحثات سعودية- أمريكية حول تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين

المملكة العربية السعودية

الرياض- (أ ش أ):

بحثت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) -اليوم الإثنين- أن المباحثات جاءت خلال لقاء أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، والوفد المرافق لها، مؤكدة أن الجانبين بحثا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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المملكة العربية السعودية الولايات المتحدة الأمريكية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

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