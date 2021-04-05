البرازيل تسجل ‭1240‬ وفاة جديدة بفيروس كورونا

برازيليا - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل ‭‭1240‬‬ وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة في البلاد إلى 331 ألفًا و433 شخصا.

وأشارت الوزارة – في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء الأحد – إلى تسجيل 31359 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 12 مليونا و984 ألفًا و956 إصابة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل "على نحو خطير"، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.