رئيس البرلمان الأوروبي لا يكترث بعقوبات روسيا

09:42 م الجمعة 30 أبريل 2021
رئيس البرلمان الأوروبي لا يكترث بعقوبات روسيا

البرلمان الأوروبي

بروكسل - (د ب أ):

أظهر رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي عدم تأثره بحظر روسيا دخوله إليها.

وقال الإيطالي ساسولي على موقع تويتر مساء اليوم الجمعة: "من الواضح أنني ليس مرحبا بي في الكرملين؟ كنت أتوقع ذلك إلى حد ما".

وأضاف الاشتراكي الديمقراطي قائلا: "لا عقوبات ولا ترهيب سيمنع البرلمان الأوروبي أو سيمنعني من الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية. فالتهديدات لن تسكتنا".

وواصل ساسولي القول إن الكاتب الروسي ليو تولستوي كتب يوما أنه لا توجد عظمة حيث لا توجد حقيقة.

كانت روسيا حظرت اليوم الجمعة دخول ساسولي وسبعة آخرين من ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها وبررت ذلك بعقوبات سبق أن فرضها الاتحاد الأوروبي على كبار مسؤولي الدولة الروس بعد احتجاز السلطات للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

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