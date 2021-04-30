إصابة فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

رام الله - أ ش أ

أصيب فلسطيني بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شخص آخر جنوب جنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم الجمعة- أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على فلسطيني لم تحدد هويته حتى الآن لدى تواجده قرب مفرق مستوطنة "أفرات" جنوب بيت لحم، ما أدى لإصابته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرا محررا من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرابة جنوب جنين .