"الغذاء والدواء" الأمريكية تزيد جرعات مودرنا في كل زجاج لقاح

نيويورك- (د ب أ):

راجعت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رخصة لقاح شركة مودرنا للسماح للشركة بشحن قنينات ممتلئة بما يصل إلى 15 جرعة، مقارنة بالقنينات الحالية المليئة بعشر جرعات، بحسب وكالة "بلومبرج".

وإلى جانب تغيير في التصنيف، فإن من شأن هذا التعديل أن يساعد مودرنا في التخفيف من مشكلة تواجهها مصانع تعبئة القنينات (الزجاجات) والتسريع من الوتيرة التي تمكنها من طرح جرعات اللقاح في الولايات المتحدة.