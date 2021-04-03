باكستان تسجل 4723 إصابة جديدة و84 وفاة بفيروس كورونا

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 4723 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالا ت الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 682 ألفا و888 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (اكسبرس تريبيون) الباكستانية اليوم السبت، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 84 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و697 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 609 آلاف و691 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 58 ألفا و500 حالة .