تقارير: استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء

وكالات:

أفادت وسائل إعلام عبرية، باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الثلاثاء المقبل بوساطة أمريكية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الشرق السعودية.

وأقر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسان دياب، في وقت سابق من الشهر الجاري مرسوما يقضي بتوسيع المنطقة التي يطالب بها لبنان في خلافه مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.

ويضيف هذا التعديل، الذي أدخل على المطالب اللبنانية الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة وأحيل إلى رئاسة الجمهورية، يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة التي يطالب بها لبنان.

وحذر وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، حينئذ من أن الخطوات اللبنانية الجديدة "تخرج المفاوضات عن مسارها"، متوعدا بـ"الرد على الإجراءات اللبنانية أحادية الجانب بخطوات موازية".

وأعلن مكتب شتاينتز اليوم، في معرض تعليقه على الأنباء عن إمكانية استئناف المفاوضات، أن الجانب الإسرائيلي "يدرس إمكانية استئناف التفاوض على أساس المنطقة المتنازع عليها المعروفة".

وعقدت المفاوضات السابقة بين الطرفين، التي توقفت بعد عدة أسابيع، في مقر لبعثة الأمم المتحدة في بلدة الناقورة، عند الحدود بين لبنان وإسرائيل.