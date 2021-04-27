باكستان تبحث مع إيران والصين شراء الأكسجين بعد ارتفاع إصابات كورونا

إسلام أباد - (د ب أ)

قال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري في مؤتمر صحفي إن بلاده تستهلك 90% من إمدادات الأكسجين المحلية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير بأن باكستان دخلت في محادثات مع إيران والصين لشراء إمدادات من الأكسجين بعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكر فيصل سلطان المستشار الصحي لرئيس الوزراء، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع شركات من بينها كانسينو الصينية لتوريد 30 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حذر من إغلاق المدن بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.