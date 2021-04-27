انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستي تابع للتحالف الدولي في العراق

01:14 م الثلاثاء 27 أبريل 2021
انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستي تابع للتحالف الدولي في العراق

أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أعلن مصدر أمني بمحافظة ذي قار العراقية اليوم الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية سجلت انفجار عبوتين ناسفتين على رتل لوجيستي تابع للتحالف الدولي في المحافظة.

وقال المصدر - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن مجهولين هاجموا رتلا تابع للقوات الأمريكية على الطريق الدولي السريع غربي محافظة ذي قار بعبوتين ناسفتين محليتي الصنع، يتم التحكم بهما عن بعد"، لافتا إلى أن الهجوم بالعبوات الناسفة تسبب بأضرار مادية في أحدى العجلات التي كانت تحمل معدات عسكرية.

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Asha
رتل لوجيستي العراق بغداد التحالف الدولي

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