لبنان يسجل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بيروت -(أ ش ):

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 521 ألفا و581 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان اليوم الاثنين – إلى تسجيل 29 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7171 حالة، في حين يرقد 665 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 183 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوص المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5738 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، قال وزير الصحة حمد حسن إن لبنان وعلى الرغم من الإمكانات المتواضعة غير أنه في ظل خطط علمية جرى اتباعها تمكن من مواجهة جائحة كورونا، مشيرا في هذا الصدد إلى التراجع الملحوظ في أعداد المصابين وحالات الوفاة.

وأعرب الوزير حمد حسن – في تصريح اليوم – عن أمله في استمرار وتيرة التحسن القائمة، محذرا في نفس الوقت من "الخطر الشديد" الذي يمكن أن يبرز إذا ما تم التساهل في الإجراءات الاحترازية والوقائية من الوباء.

وأشار حسن إلى أن لبنان سيبدأ اعتبارا من شهر يونيو المقبل خطة لتسريع وتيرة تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لافتا في هذا الصدد إلى أن الكثير من المواطنين اللبنانيين لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم على المنصة الإلكترونية لتلقي اللقاحات لأسباب مختلفة، كما أن الإقبال على المنصة من قبل اللاجئين والنازحين من جنسيات متعددة لا يزال ضعيفا.

وأضاف أن وزارة الصحة ستتسلم في شهر يونيو حوالي مليون جرعة لقاح فايزر إضافية، ونصف مليون جرعة لقاح أسترازينيكا، إلى جانب توفير لقاحي سبوتنيك وسينوفارم للقطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مرونة على التحرك بصورة أكبر والذهاب إلى الأشخاص لتلقيحهم بدلا من انتظارهم للحضور.