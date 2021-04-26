روسيا: طرد دبلوماسي إيطالي ردا على خطوة مماثلة من جانب إيطاليا

01:29 م الإثنين 26 أبريل 2021
روسيا: طرد دبلوماسي إيطالي ردا على خطوة مماثلة من جانب إيطاليا

وزارة الخارجية الروسية

وكالات:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو طردت دبلوماسيا إيطاليا واحدا ردا على إجراء مماثل من جانب روما، حسبما ذكرت روسيا اليوم الإخبارية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكتروني: "تم في 26 أبريل الجاري توجيه دعوة إلى السفير الإيطالي لدى موسكو بي.تيراتشانو لزيارة وزارة الخارجية الروسية حيث تم تسليمه مذكرة تتضمن إعلان مساعد الملحق لشؤون الدفاع لدى السفارة الإيطالية في روسيا الاتحادية كا.باتشيفيتشي شخصية غير مرغوب فيها ردا على الأعمال غير الودية وغير المبررة بالكامل من قبل السلطات الإيطالية تجاه الملحق العسكري لدى السفارة الروسية في روما".

وأضاف البيان: "ومن الضروري أن يغادر الموظف المذكور أعلاه الأراضي الروسية خلال الساعات الـ24 المقبلة".

وزارة الخارجية الروسية طرد دبلوماسي إيطالي إيطاليا
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