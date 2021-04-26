رئيسة المفوضية الأوروبية تمنح الأمريكيين أملا في القيام برحلات صيفية إلى أوروبا

05:36 ص الإثنين 26 أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية تمنح الأمريكيين أملا في القيام برحلات صيفية إلى أوروبا

الاتحاد للطيران في الإمارات

نيويورك - (د ب أ):
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين يوم الأحد إن الأمريكيين الذين تلقوا تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا سيكون بمقدورهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي هذا الصيف.

وتابعت فون دير لاين في حوار مع صحيفة "نيويورك تايمز" إن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 ستقبل "دون قيد أو شرط" دخول كل أولئك الذين تلقوا جرعات التطعيم التي تم الموافقة عليها من قبل الهيئة المنظمة داخل التكتل، وكالة الأدوية الأوروبية (إيما).

وقالت: "الأمريكيون، وفقا لما هو واضح، يستخدمون اللقاحات المعتمدة من وكالة الأدوية الأوروبية".

وأضافت أن "هذا سيسمح بحرية الحركة والسفر إلى الاتحاد الأوروبي".

لكنها لم تذكر تفاصيل دقيقة عن موعد وكيفية استئناف السفر السياحي، قائلة إن ذلك سيعتمد على الوضع الوبائي.

وأوضحت "لكن الوضع يتحسن في الولايات المتحدة، كما نأمل أن يتحسن أيضا داخل الاتحاد الأوروبي."

ويبحث أعضاء الاتحاد الأوروبي حاليًا إمكانية إدخال جواز سفر لقاح على مستوى الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى معايير فتح دوله أمام السياحة.

طيران رحلات أوروبا

الخبر التالى:

رئيس بيرو السابق فيزكارا يصاب بكورونا رغم تلقي التطعيم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: حفل الأوسكار 2021.. (تغطية خاصة)​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا