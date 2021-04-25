باكستان: وصول طائرتين تحملان لقاح كورونا من الصين

إسلام آباد- (أ ش أ):

أعلن متحدث باسم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية وصول طائرتين تحمل كل منهما ما يزيد على 300 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد إلى العاصمة إسلام آباد اليوم ، قادمتين من الصين.

ونقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الأحد عن المتحدث قوله " إنه من المتوقع أن تصل رحلة جوية ثالثة العاصمة الباكستانية في وقت لاحق اليوم قادمة من الصين أيضا في حوالي الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي للبلاد" .

وبحسب الخطوط الجوية الرسمية في باكستان، فإنه يتم استخدام طائرات من طراز بوينج (777 إس) لإحضار جرعات اللقاح المضادة للفيروس من الصين.

يشار إلى أن باكستان سجلت - في وقت سابق اليوم - 5 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 795 ألفا و627 حالة.

في حين سجلت البلاد في الفترة نفسها 118 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 17 ألفا و117 حالة وفاة.