أكثر من نصف سكان بريطانيا تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا

لندن - (د ب أ)

أظهرت أرقام هيئة الخدمات الصحية البريطانية اليوم السبت أن أكثر من نصف إجمالي سكان بريطانيا تلقوا جرعة أولى من لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت البيانات الثابتة حتى 23 أبريل أنه من بين 38 مليونا و189 ألفا و536 جرعة إجمالية تم إعطاؤها في إنجلترا حتى الآن،كانت هناك 28 مليونا و102 ألف و852 جرعة أولى، بزيادة قدرها 107 آلاف و656 جرعة على اليوم السابق.

وهذا يعنى أن إجمالى عدد الجرعات الأولى البريطانية حتى الان هو 33 مليونا و496 ألفا و293 جرعة، ولم ترد بعد أرقام أحدث من ويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

ويقدر عدد السكان البريطانيين بـ 66 مليونا و796 ألفا و807 نسمة، وبالتالي فإن أحدث الأرقام تظهر أن أكثر من نصف السكان قد حصلوا الآن على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.