استطلاع رأي: 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب
طرابلس - (أ ش أ):
أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب الرئيس القادم بشكل مباشر من الشعب.
وبين الاستطلاع - الذي أجرته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية - أن 98.1% ممن شاركوا في الاستطلاع صوتوا للخيار الأول الذي ينص على الانتخاب المباشر من الشعب، كأنسب آلية لانتخاب رئيس ليبيا في ديسمبر القادم، فيما صوت 1.9% من المشاركين للخيار الثاني الذي ينص على الانتخاب غير المباشر من البرلمان.
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