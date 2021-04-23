استطلاع رأي: 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب

طرابلس - (أ ش أ):

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من 98% من الليبيين يطالبون بانتخاب الرئيس القادم بشكل مباشر من الشعب.

وبين الاستطلاع - الذي أجرته بوابة "إفريقيا" الإخبارية الليبية - أن 98.1% ممن شاركوا في الاستطلاع صوتوا للخيار الأول الذي ينص على الانتخاب المباشر من الشعب، كأنسب آلية لانتخاب رئيس ليبيا في ديسمبر القادم، فيما صوت 1.9% من المشاركين للخيار الثاني الذي ينص على الانتخاب غير المباشر من البرلمان.