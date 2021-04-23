الفلبين تحتج على استمرار تواجد سفن الصين في المياه المتنازع عليها

11:02 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الفلبين تحتج على استمرار تواجد سفن الصين في المياه المتنازع عليها

الفلبين

مانيلا - أ ش أ

قدمت الفلبين احتجاجين دبلوماسيين جديدين، اليوم الجمعة، ضد استمرار الوجود غير القانوني للسفن الصينية في بحر الفلبين الغربي.

وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية في بيان- أوردته صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم- إن "وجود هذه السفن ينتهك بشكل صارخ سيادة الفلبين والحقوق السيادية والولاية القضائية".

وقدمت الوزارة، مذكرات دبلوماسية جديدة في 21 أبريل، بعد يوم من تأكيد هيئات إنفاذ القانون البحري الفلبينية استمرار وجود ما لا يقل عن 160 سفينة صيد بحرية صينية في المنطقة.

وتأتي الاحتجاجات الدبلوماسية الجديدة بالإضافة إلى الاحتجاجات اليومية التي تقدمها وزارة الخارجية "لكل يوم تأخير" حيث ترفض بكين سحب سفنها في جوليان فيليب ريف.

ومع ذلك، أصرت السفارة الصينية لدى الفلبين على أن السفن هي مجرد سفن صيد.

هذا المحتوى من

Asha
الفلبين مانيلا الصين السفن الصينية

الخبر التالى:

مقتل 13 مريضا بكورونا جراء حريق في مستشفى بالهند
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي وبوتين يتفقان على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مصر وروسيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا