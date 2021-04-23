الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العالم

08:30 ص الجمعة 23 أبريل 2021
الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا في العالم

فيروس كورونا

نيودلهي-(أ ش أ):

سجلت الهند 332 ألفا و730 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 16 مليونا و263 ألفا و695 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 2263 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 186 ألفا و920 شخصا.

وأفادت بأن 193 ألفا و279 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 13 مليونا و648 ألفا و159 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى مليونين و428 ألفا و616 شخصا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الهند كوفيد 19

الخبر التالى:

التحالف العربي: تدمير ثلاث طائرات مسيرة أطلقها الحوثي باتجاه جنوب السعودية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الزيادة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا