الرئاسة الفلسطينية: القدس خط أحمر والانتخابات في موعدها

03:56 م الأربعاء 21 أبريل 2021
الرئاسة الفلسطينية: القدس خط أحمر والانتخابات في موعدها

الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة

رام الله - أ ش أ

شدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على التزام القيادة بإجراء الانتخابات وفق المراسيم الرئاسية والمواعيد المحددة.

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أنه لن يتم تغيير أو تعطيل أي شيء يتعارض مع المصلحة الفلسطينية كون هذه الانتخابات مطلب فلسطيني وأن كل عملية التشويش المستمرة من هنا أو هناك لا قيمة لها.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن القدس خط أحمر وأن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عنها ولن يقبل بدولة ذات حدود مؤقتة ولا بأية مشاريع تتناقض مع قرارات المجلس الوطني وقرارات الشرعية الدولية، مشددا على أنه لن يتم اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بالقدس بأي شكل من الأشكال دون العودة للقيادة وللفصائل ولكل القوى.

وقال أبو ردينة إن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الجهود مستمرة مع كافة الأطراف ومنها الاتحاد الأوروبي الذي يحاول بذل كل جهد ممكن، إلا أنه غير قادر أن يفرض على إسرائيل إجراء الانتخابات.

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