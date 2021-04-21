مقتل شخص برصاص الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية

02:13 ص الأربعاء 21 أبريل 2021
مقتل شخص برصاص الشرطة في ولاية أوهايو الأمريكية

أرشيفية

أوهايو (أمريكا) - (د ب أ):
قتل شخص برصاص الشرطة عقب حادث وقع في ولاية أوهايو الأمريكية.

وتم استدعاء الشرطة في مدينة كولومبوس بالولاية، بسبب حدوث اضطراب على الجانب الجنوبي الشرقي من المدينة عندما وقع الحادث، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأكدت السلطات أن االشخص أصيب برصاص شرطي وتم نقله إلى مستشفى في حالة حرجة لكنه توفي متأثرا بجراحه.

ولم يتم بعد الكشف عن ملابسات الحادث أو هوية القتيل.​

أوهايو الشرطة الأمريكية حادث إطلاق نار

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