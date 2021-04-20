بايدن يعبر عن أمله في صدور "الحكم الصحيح" بشأن محاكمة المتهم بقتل جورج فلويد

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

عبّر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء عن أمله في صدور "الحكم الصحيح" بشأن محاكمة ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين المتهم بقتل جورج فلويد.

وأضاف بايدن في تصريحات أدلى بها في المكتب البيضاوي، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الأدلة من وجهة نظره "ساحقة".

وتحدث الرئيس الأمريكي عن حواره أمس الاثنين مع عائلة جورج فلويد، الذي قُتل في 25 مايو 2020 بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا الأمريكية، قائلاً "إنهم عائلة جيدة، ويدعون إلى السلام والهدوء، بغض النظر عن هذا الحكم".