إيران ترد بقوة على تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل

انتقد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، معتبرا إياها بمثابة "دليل إدانة" يؤكد المشاركة الفاعلة لواشنطن في الحروب التوسعية للاحتلال.

وبحسب وكالة "مهر" الإيرانية، شدد بقائي، اليوم الأحد، على أن تصريحات هاكابي تكشف بوضوح عن شراكة الولايات المتحدة في عمليات "الإبادة الجماعية" المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تدوينة عبر منصة "إكس"، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن طهران، وبالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، تدين بشدة هذه الخطابات "الأيديولوجية المتطرفة"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعكس إجماعا إسلاميا على رفض التصريحات التي تُغذي الصراع في المنطقة.

وحذّر إسماعيل بقائي من خطورة هذه النبرة الدبلوماسية، قائلا: إن "مثل هذه الخطابات تمنح الاحتلال جرأة أكبر لمواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين، وتوسيع نطاق اعتداءاته المستمرة على دول المنطقة، مما يهدد بتفجير الأوضاع بشكل غير مسبوق".

وفجّرت تصريحات مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، بشأن دعم سيطرة الاحتلال من "النيل إلى الفرات"، موجة غضب عربي واسع، وسط تحذيرات من كونها إعلانا صريحا بتبني واشنطن فكرة "إسرائيل الكبرى"، حيث تتقاطع هذه المزاعم المستندة إلى تأويلات توراتية مع الرؤية التوسعية التي جاهر بها بنيامين نتنياهو في أغسطس 2025، ما يعكس توجها خطيرا يهدد استقرار المنطقة وسيادة دولها.