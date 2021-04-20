شكري يصل إلى كينشاسا في رابع محطات جولته الأفريقية (صور)

05:39 م الثلاثاء 20 أبريل 2021
شكري يصل إلى كينشاسا في رابع محطات جولته الأفريقية (صور)

وزير الخارجية سامح شكري

مصر - (ا ش ا)

وصل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري،‬⁩ اليوم الثلاثاء، إلى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة في رابع محطات جولته الأفريقية الحالية.

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للسفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان وزير الخارجية بدأ مساء أمس الأول الأحد، جولة أفريقية زار خلالها كل من كينيا وجزر القمر وجنوب أفريقيا، كما ستشمل كل من السنغال وتونس، حاملاً رسائل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى أشقائه رؤساء وقادة هذه الدول حول تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري في هذا الشأن.

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سامح شكري كينشاسا الكونغو الديمقراطية

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