الكرملين ينفي تورطه في تفجير مستودع ذخيرة بالتشيك عام 2014

موسكو - (د ب ا)

رفضت موسكو اليوم الاثنين اتهامات جمهورية التشيك بتورط عملاء استخبارتيين روس في تفجير مستودع ذخيرة عام 2014.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الحكومة دميتر بيسكوف "نحن نعارض بشدة هذه الاستنتاجات، التي نعتبرها تحريضية وغير ودية".

وكانت جمهورية التشيك قد طردت السبت الماضي 18 دبلوماسيا روسيا، متهمة إياهم بالتورط في تفجيرات بمستودع ذخيرة في فربيتش، على بعد 110 كيلومترات شرق براغ في أكتوبر وديسمبر 2014، أسفرت عن مقتل شخصين.

وردا على ذلك، طردت روسيا 20 من العاملين في السفارة التشيكية في موسكو.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن 62 شخصا تضرروا من عملية الطرد من الجانب الروسي، بينهم 28 طفلا. وأضافت" في الحقيقة هذا أمر غير مسبوق".

وحظرت وزارة الخارجية الآن المواطنين الروس من العمل في السفارة التشيكية. ويشار إلى أنه يٌمنع بالفعل عمل المواطنين الروس في السفارة الأمريكية، عقب أن طردت الولايات المتحدة الأمريكية عشر دبلوماسيين روس الاسبوع الماضي.

وقالت زاخاروفا إنه تم فرض الحظر لإمكانية محاولة السفارت الأجنبية تجنيد مواطنين روسيا. و يعد هذا العمل جذاب بالنسبة للروس بسبب عائده المادي المربح.