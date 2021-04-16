بعد قصف غزة.. أردوغان يوضح مستقبل العلاقات مع إسرائيل

04:23 م الجمعة 16 أبريل 2021
بعد قصف غزة.. أردوغان يوضح مستقبل العلاقات مع إسرائيل

رجب طيب أردوغان

(وكالات)

انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، استمرار إسرائيل في شن الغارات الجوية على قطاع غزة الفلسطيني.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة الجمعة بمدينة اسطنبول، إن الغارات على غزة فجر اليوم "مؤشر واضح للغاية على موقف إسرائيل تجاه المسلمين".

وأضاف: "طالما أصرت إسرائيل على مواصلة هذا الموقف لا يمكن لعلاقاتنا الثنائية أن تصل إلى المستوى المأمول".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات على أهداف للفصائل الفلسطينية في منطقة صلاح الدين فجر اليوم الجمعة، بحسب "روسيا اليوم".

قصف غزة الاحتلال الاسرائيلي العلاقات التركية الاسرائيلية

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