إصابة 587 شخصا بكوفيد-19 في كوريا الجنوبية
سول - (د ب أ):
أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تسجيل 587 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 110 آلاف و 146 حالة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت وفاة حالتين إضافيتين بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1770.
كما تعافي من المرض 695 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100804 .
وتم تطعيم 305 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي من تلقوا التطيعم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير الماضي إلى مليون و 157 ألفا و 255 شخصا.
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