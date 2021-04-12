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وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بتعقيد جائحة كورونا

12:55 ص الإثنين 12 أبريل 2021
وزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بتعقيد جائحة كورونا

أنتوني بلينكن

واشنطن - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن عدم تعاون الصين مع خبراء الصحة العالميين أدى إلى تعقيد جائحة كورونا أكثر من اللازم.

وشدد بلينكن -في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأحد- على ضرورة التحقق من أصل الفيروس المستجد.

وأضاف أن بكين منعت الحصول على المعلومات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وأن هذا النهج تسبب في خروج الأمور عن السيطرة بسرعة، منوهًا في الوقت ذاته بأنه "لو كان قد تم الحصول على نتائج فعلية وقتها، كان الوضع سيكون مختلفًا للغاية".

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Asha
أنتوني بلينكن الصين وزير الخارجية الأمريكي جائحة كورونا
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