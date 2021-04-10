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أمريكا: تسجيل 31.1 مليون إصابة بكورونا

11:05 م السبت 10 أبريل 2021
أمريكا: تسجيل 31.1 مليون إصابة بكورونا

تسجيل 31.1 مليون إصابة بكورونا

واشنطن - (د ب أ)

سجلت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 1ر0% خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حتى مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 1ر31 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني أقل من متوسط الزيادة المسجل على مدار الأسبوع الماضي، والذي كان 2ر0%.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بالفيروس، بواقع 69ر3 مليون إصابة، بزيادة طفيفة عن نفس التوقيت أمس الجمعة.

وشهدت ولاية نيو هامبشاير زيادة بنسبة 6ر0% في عدد الإصابات مقارنة بنفس التوقيت أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 87978 حالة إصابة.

وسجلت ولاية كالفورنيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع 157 وفاة.

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