أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس الدوري المصري سفينة قناة السويس فيروس كورونا متحرش المعادي عقار جسر السويس وفاة كمال الجنزوري حادث قطاري سوهاج قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

باكستان تسجل 5 آلاف و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة وفاة

07:02 ص السبت 10 أبريل 2021
باكستان تسجل 5 آلاف و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة وفاة

أرشيفية

إسلام آباد- (أ ش أ):
سجلت باكستان 5 آلاف و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 715 ألفا و968 حالة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما ذكرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم السبت، إن البلاد سجلت في الفترة نفسها 100 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 15 ألفا و329 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 627 ألفا و561 شخصا، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 73 ألفا و78 شخصا.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

للمرة الأولى منذ 42 عاما.. إجلاء الآلاف بعد انفجار بركان في جزيرة "سانت فينسنت"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 207293

    عدد المصابين

  • 157450

    عدد المتعافين

  • 12290

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 130105987

    عدد المصابين

  • 104839172

    عدد المتعافين

  • 2838444

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات في مصر.. والصحة العالمية تعرب عن قلقها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا