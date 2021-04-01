أمريكا تسجل 30.5 مليون إصابة وأكثر من 552.7 ألف وفاة بكورونا

واشنطن - (د ب أ):

سجلت الولايات المتحدة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 3ر0 بالمئة حتى الساعة 08ر3 عصرا بتوقيت نيويورك اليوم الخميس، مقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء، ليصل الإجمالي إلى 5ر30 مليون إصابة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت زيادة الحالات على مستوى البلاد أعلى من متوسط الزيادة اليومية، البالغ 2ر0 بالمئة الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكثر حالات الإصابة المؤكدة بعدد وصل إلى 67ر3 مليون إصابة، حيث لم يطرأ سوى تغير طفيف مقارنة بنفس التوقيت أمس الأربعاء.

وشهدت ولاية فيرمونت زيادة في عدد الإصابات بنسبة 3ر1 بالمئة مقارنة بنفس التوقيت أمس، ليصل إلى 19 ألفا و523 إصابة.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أعلى عدد من الوفيات جراء الإصابة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بوفاة 232 شخصا.