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رويترز: ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت "بشروط"

11:24 م الخميس 01 أبريل 2021
رويترز: ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت "بشروط"

مرفأ بيروت بعد الانفجار

وكالات:

قال مصدران لوكالة رويترز، إن ألمانيا ستعرض على السلطات اللبنانية الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت في إطار مساع لحث ساسة البلاد على تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي.

ووفقا لمصدرين دبلوماسيين مطلعين على الخطة، فإن ألمانيا وفرنسا تسعيان لقيادة مساعي إعادة الإعمار. وقالا إن برلين ستطرح يوم السابع من أبريل نيسان اقتراحا وافق بنك الاستثمار الأوروبي على المساعدة في تمويله وسيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة بناء المنشآت.

مرفأ بيروت انفجار بيروت انفجار لبنان ألمانيا بناء مرفأ بيروت

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