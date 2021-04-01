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الولايات المتحدة تحذر روسيا من ترهيب أوكرانيا

10:59 م الخميس 01 أبريل 2021
الولايات المتحدة تحذر روسيا من ترهيب أوكرانيا

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

وجهت الولايات المتحدة، تحذيرا إلى روسيا من "ترهيب" أوكرانيا، التي أشارت بدورها إلى أن موسكو تعزز انتشار قواتها عند الحدود.

وأعرب الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، عن قلق بلاده حيال تحركات روسيا الأخيرة التي وصفها بالعدائية والاستفزازية في شرقي أوكرانيا .

وشدد برايس على دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم.

جاء ذلك بعد رصد تواجد حشود روسية في مناطق تماس مع أوكرانيا، تقابلها حالة تأهب قصوى في صفوف القوات الأوكرانية، عقب مناوشات دموية شهدتها المنطقة الحدودية شرقي أوكرانيا، الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين.

هذا المحتوى من

Asha
الخارجية الأمريكية أوكرانيا روسيا الولايات المتحدة

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