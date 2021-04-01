الولايات المتحدة تحذر روسيا من ترهيب أوكرانيا
واشنطن - (أ ش أ):
وجهت الولايات المتحدة، تحذيرا إلى روسيا من "ترهيب" أوكرانيا، التي أشارت بدورها إلى أن موسكو تعزز انتشار قواتها عند الحدود.
وأعرب الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، عن قلق بلاده حيال تحركات روسيا الأخيرة التي وصفها بالعدائية والاستفزازية في شرقي أوكرانيا .
وشدد برايس على دعم بلاده الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في مواجهة العدوان الروسي المستمر في دونباس وشبه جزيرة القرم.
جاء ذلك بعد رصد تواجد حشود روسية في مناطق تماس مع أوكرانيا، تقابلها حالة تأهب قصوى في صفوف القوات الأوكرانية، عقب مناوشات دموية شهدتها المنطقة الحدودية شرقي أوكرانيا، الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
202843
عدد المصابين
-
155016
عدد المتعافين
-
12041
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
130105987
عدد المصابين
-
104839172
عدد المتعافين
-
2838444
عدد الوفيات
إعلان