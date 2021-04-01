الصحة العالمية: البرازيل تواجه وضعا بالغ الخطورة بسبب وباء كورونا

برن - (أ ش أ):

قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية إن عددا من ولايات البرازيل تشهد وضعا حرجا للغاية، كما تشهد المستشفيات ضغوطا تفوق طاقتها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت كيرخوف في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس أن هناك موقفا بالغ الخطورة حاليا في البرازيل، وهناك عدد من الولايات في وضع حرج، مشيرة إلى أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90 %.

وأصبحت البرازيل - التي ظهرت فيها سلالة أشد عدوى - بؤرة لتفشي الجائحة. وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.