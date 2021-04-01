أكثر الكلمات إنتشاراً

موكب المومياوات الملكية لقاح كورونا الطقس متحرش المعادي وفاة كمال الجنزوري سفينة قناة السويس فيروس كورونا عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

الصحة العالمية: البرازيل تواجه وضعا بالغ الخطورة بسبب وباء كورونا

08:24 م الخميس 01 أبريل 2021
الصحة العالمية: البرازيل تواجه وضعا بالغ الخطورة بسبب وباء كورونا

البرازيل تواجه وضعا بالغ الخطورة بسبب وباء كورونا

برن - (أ ش أ):

قالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية إن عددا من ولايات البرازيل تشهد وضعا حرجا للغاية، كما تشهد المستشفيات ضغوطا تفوق طاقتها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضافت كيرخوف في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس أن هناك موقفا بالغ الخطورة حاليا في البرازيل، وهناك عدد من الولايات في وضع حرج، مشيرة إلى أن الكثير من وحدات العناية المركزة في المستشفيات وصلت نسبة الإشغال فيها إلى ما يفوق 90 %.

وأصبحت البرازيل - التي ظهرت فيها سلالة أشد عدوى - بؤرة لتفشي الجائحة. وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

هذا المحتوى من

البرازيل فيروس كورونا لقاح كورونا الصحة العالمية

الخبر التالى:

تظاهرة في تونس للمطالبة بارجاع نفايات منزلية إلى إيطاليا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 202131

    عدد المصابين

  • 154694

    عدد المتعافين

  • 11995

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا