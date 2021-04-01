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الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي

05:39 م الخميس 01 أبريل 2021
الرئيس الفلسطيني يرفض الرد على مكالمة من وزير الخارجية الأمريكي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وكالات:

قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، اليوم بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض الرد على مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل نحو شهر ونصف.

وكان تبرير الرئيس الفلسطيني، أنه بحسب البروتوكولات الدولية المتعارف عليها، على الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يتصل به وليس وزير خارجية الولايات المتحدة، حسبما أفاد محرر الشؤون الفلسطينية في هيئة البث الإسرائيلية "كان".

وحتى الآن لم تجر محادثة هاتفية بين عباس وبايدن منذ دخول الأخير البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد بيرغر أن الإدارة الأمريكية تدرس تحويل حوالي 40 مليون دولار من المساعدات للسلطة الفلسطينية وتجديد المساعدة المالية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لفلسطين (الأونروا) بشكل جزئي.

محمود عباس الرئيس الفلسطيني الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن

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