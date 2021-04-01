الرئيس الألماني يتلقى أول جرعة من لقاح أسترازينيكا
برلين- (د ب أ):
تلقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أول جرعة تطعيم له ضد فيروس كورونا المستجد من لقاح أسترازينيكا.
وأعلن ديوان الرئاسة الألماني إن شتاينماير تلقى لقاح أسترازينيكا اليوم الخميس في مستشفى الجيش الألماني بالعاصمة برلين.
وناشد الرئيس الألماني بعد ذلك جميع المواطنين أن يحذو حذوه، وأكد في بيان: "إنني واثق في اللقاحات التي تم التصريح بها في ألمانيا... اليوم حصلت على جرعتي الأولى من التطعيم بلقاح أسترازينيكا. التطعيم هو الخطوة الحاسمة في طريق الخروج من الوباء. فلتستفيدوا من الإمكانات المتاحة، ولتشاركوا في ذلك!".
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تلقت زوجة شتاينماير، السيدة إلكه بودنبندر، لقاحا لأول مرة قبل وقت قصير أيضا.
وكان الرئيس الألماني (65 عاما) أكد دائما أنه يعتزم تلقي اللقاح، عندما يحين دوره وفقا للأولوية.
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