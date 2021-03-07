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نحات عراقي مسلم يصمم صليبا ويقدمه هدية لبابا الفاتيكان

03:07 م الأحد 07 مارس 2021
نحات عراقي مسلم يصمم صليبا ويقدمه هدية لبابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان

الموصل- (أ ش أ):

قدم النحات الموصلي المسلم عمر يونس صليبا هدية لبابا الفاتيكان فرانسيس الثاني في منطقة "حوش البيعة " بمدينة الموصل العراقية.

وأشار يونس - للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأحد - إلى أنه صمم الصليب ليقدمه هدية لبابا الفاتيكان، الذي يزور العراق حاليا؛ ليؤكد من خلاله نبذ العنف الطائفي والتعايش السلمي بين أطياف الشعب العراقي.

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بابا الفاتيكان العراق البابا فرانسيس

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