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إفريقيا تسجل 4.2 مليون إصابة و112 ألف وفاة بكورونا

07:32 م الأربعاء 31 مارس 2021
إفريقيا تسجل 4.2 مليون إصابة و112 ألف وفاة بكورونا

إفريقيا تسجل 4.2 مليون إصابة و112 ألف وفاة بكورونا

إثيوبيا - (أ ش أ)


أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و200 ألف إصابة مؤكدة، و112 ألف و500 وفاة، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوصت "المراكز الإفريقية" في بيان، الدول الأعضاء بمواصلة تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات مثل الأنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية ، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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