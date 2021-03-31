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وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مستجدات ملف سد النهضة

03:13 م الأربعاء 31 مارس 2021
وزيرا خارجية مصر والأردن يبحثان مستجدات ملف سد النهضة

سد النهضة

القاهرة - (د ب أ):

بحث وزيرا خارجية مصر سامح شكري، والأردن أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، التطورات على صعيد المشهد الليبي والأوضاع في سوريا وآخر المستجدات المتعلقة بمسألة ملف سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري اليوم من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور والتنسيق المُستمر، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ.

وقال المتحدث في بيان صحفي إن الوزيرين أعربا عن ارتياحهما للمستوى المُتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين القاهرة وعمّان وبما يُلبي تطلعات الشعبين الشقيقيّن.

وأوضح أن الاتصال تطرق إلى التحضيرات الجارية في إطار عقد القمة المُرتقبة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما تم تبادل الرؤى حيال الملفات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

واتفق الوزيران على ضرورة البناء على مُخرجات الاجتماع الرباعي الأخير الذي عُقِد في باريس يوم 11 مارس الجاري بمُشاركة كلٍ من مصر والأردن، وفرنسا وألمانيا، من أجل إيجاد مناخٍ مواتٍ لإطلاق عملية تفاوضية مُباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

سد النهضة سامح شكري أيمن الصفدي الخارجية المصرية

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