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رئيسة تنزانيا ترشح وزير المالية نائبا لها

03:05 م الثلاثاء 30 مارس 2021
رئيسة تنزانيا ترشح وزير المالية نائبا لها

سامية سولو حسن

دار السلام - (د ب أ):

رشحت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن وزير المالية فيليب مبانجو نائبا لها.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن رئيس البرلمان التنزاني جوب ندوجاي القول، في العاصمة دودوما، إن النواب سيصوتون على الترشيح اليوم.

وقد تولت سامية حسن الرئاسة في بلادها بعد وفاة الرئيس جون ماجوفولي في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم تعين الرئيسة على الفور بديلا لمبانجو في منصبه.

سامية سولو حسن دار السلام تنزانيا فيليب مبانجو

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