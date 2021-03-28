إطلاق منصة للتواصل الاجتماعي خاصة بترامب خلال 3 أشهر

نيويورك - (د ب أ)

ذكر كوري ليفاندوفسكي مدير الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن منصة التواصل الاجتماعي المزمعة الخاصة بترامب "سوف تنطلق في غضون ثلاثة إلى أربعة أشهر".

وأضاف ليفاندوفسكي وهو كبير مستشاري ترامب أيضا، عبر برنامج "ساترداي أجندة" المذاع عبر موقع" نيوزماكس "الإلكتروني المحافظ: "سوف يكون لنا منصة حيث سوف يتسن عليها عرض رسالة أمريكا أولاً الخاصة بالرئيس أمام الجميع"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال: "سوف يكون هناك فرصة للأشخاص الآخرين للمشاركة والتواصل بحرية بدون خوف من الانتقام أو الإلغاء".

تأتي تصريحات ليفاندوفسكي بعد تلك لترامب الذي قال في مدونة صوتية في 22 مارس الجاري إنه بعد منعه من تويتر وغيره من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، يعمل على إطلاق منصته الخاصة وسوف يقدم المزيد من التفاصيل قريبا.