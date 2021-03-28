لجنة حقوق روسية: نافالني يعاني من ألم في ساقه والأمر لا يستدعي القلق

موسكو - (د ب أ)

على الرغم من شكاوى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، بمعاناته من الألم ونقص الرعاية الصحية، لم تجد لجنة روسية سببًا يستدعي القلق.

وقال أعضاء لجنة عامة معنية بحماية حقوق الإنسان بمراكز الاحتجاز اليوم الأحد، إنهم قاموا بزيارة نافالني في مركز الاحتجاز "آي كيه2" في بوكروف، الواقعة على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق موسكو، بعد تقارير عن اعتلال صحته.

ووجدت اللجنة أنه يعاني من إصابة بساقه، وطلب المساعدة للحصول على مسكنات، لكنه لم يطلب شيئا آخر أكثر من ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

ووفقا للوكالة، قالت اللجنة إنه "يستطيع مواصلة السير عليها".

واشتكى نافالني من ألام حادة في الظهر، ووصف كيف أنه لم يعد قادرا على التحميل على ساقه اليمنى، في منشور على حسابه على انستجرام. وعبر محاموه والاتحاد الأوروبي عن قلقهم .

وحكم على نافالني بالسجن لعدة سنوات مطلع فبراير، لمزاعم بانتهاك متطلبات الإفراج المشروط، في قضية جنائية سابقة، بينما كان يتعافى في ألمانيا من تعرضه للتسميم.